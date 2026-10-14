Тренер «Миннесоты» выделил главные качества Капризова

«Он очень талантливый парень, который умеет забивать разными способами, и это то, что мы хотели бы видеть от Кирилла. Когда он играет в своей привычной манере, он представляет собой угрозу, которую очень сложно остановить», — приводит слова тренера клубная пресс-служба.