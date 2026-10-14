Тренер «Миннесоты» выделил главные качества Капризова

Тренер «Миннесоты» Хайнс о Капризове: «Угроза, которую очень сложно остановить»

Культура и спорт

Фото: [ХК «Миннесота Уайлд»]

Главный тренер клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Джон Хайнс высказался о российском нападающем команды Кирилле Капризове.

Специалист отметил быстроту принятия решений и отличное катание у хоккеиста, его нацеленность на ворота.

«Он очень талантливый парень, который умеет забивать разными способами, и это то, что мы хотели бы видеть от Кирилла. Когда он играет в своей привычной манере, он представляет собой угрозу, которую очень сложно остановить», — приводит слова тренера клубная пресс-служба.

Накануне в матче регулярного чемпионата против «Виннипег Джетс» (2:5) Капризов оформил дубль. С восемью заброшенными шайбами россиянин стал единоличным лидером снайперской гонки в сезоне НХЛ.

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