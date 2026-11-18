Конституционный суд РФ создал громкий прецедент, разрешив снижать размер алиментов для сверхбогатых родителей, если четверть их дохода кратно превышает реальные потребности ребенка, пишет KP.RU со ссылкой на материалы дела и комментарии юристов.

Вердикт, вынесенный 17 ноября 2026 года по жалобе голкипера сборной России и французского ПСЖ Матвея Сафонова, всколыхнул светскую тусовку. По закону спортсмен должен был отдавать на содержание пятилетней дочери Майи от первого брака с Анастасией Казачек стандартные 25% заработка. После переезда в Европу доходы вратаря выросли примерно до €200 тыс. (около ₽18 млн) в месяц без учета рекламы и премий. Отдавать четверть от этой суммы футболист отказался, из-за чего накопил долг свыше ₽62 млн и попал под запрет на выезд из страны, пока не погасил задолженность.

Летом Сафонов попросил Конституционный суд проверить статью 81 Семейного кодекса РФ, указав, что отсутствие потолка выплат нарушает баланс прав родителей. По расчетам бывшей жены, на девочку требовалось минимум ₽2,5 млн в месяц, тогда как сам вратарь настаивал на твердой сумме в ₽300 тыс.

Высшая инстанция не отменила норму закона, но дала судам важное разъяснение: если доходы плательщика настолько велики, что стандартная доля превращается в запредельные миллионы, судьи вправе уменьшить процент или назначить фиксированную выплату. Ориентиром суд назвал порог в ₽200 тыс. ежемесячного дохода, который государство уже считает высоким, поэтому алименты в ₽300 тыс. можно признавать достаточными для одного ребенка с учетом его здоровья, образования и привычного уровня жизни. Дело самого Сафонова теперь пересмотрят.

Адвокат Сергей Жорин в беседе с изданием отметил, что постановление осложнит жизнь бывших жен спортсменов и бизнесменов, став мощным козырем для богатых отцов в судах. По его шутливому замечанию, в раздевалках российских футбольных клубов наверняка уже открывают шампанское.

Звездные экс-супруги решение раскритиковали. Актриса Ольга Зуева, судящаяся в США с Данилой Козловским за четверть его доходов, возмутилась тенденцией урезать финансовую ответственность отцов, а телеведущая Юлия Барановская напомнила, что делиться заработком с собственным ребенком — нормально. Тем временем экс-супруга Сафонова не сдается и в ноябре подала против футболиста два новых иска — о сокрытии доходов и об участии в воспитании дочери.