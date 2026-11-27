В рейтинге сопоставили стоимость квадратного метра и местные доходы за ноябрь 2026 года, без учета повседневных расходов и налогов. Чтобы купить квартиру площадью 50 кв. м в центре российской столицы, нужно копить почти 23 года (22,8 года средней зарплаты после налогов). Второе место заняла албанская Тирана с 19,3 года накоплений, третье и четвертое поделили Милан и Лиссабон: там нужно копить 19 лет.