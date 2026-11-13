«На воре шапка горит»: в Госдуме раскрыли истинные мотивы Киева по перемирию

Миронов: Зеленский боится миссии в Константиновке из-за раскрытия правды

Политика

Депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что Владимир Зеленский опасается гуманитарной миссии в Константиновке. По мнению парламентария, она способна показать, кто на самом деле контролирует город и как Киев относится к людям, которых считает своими. Об этом сообщает RT.

Миронов подчеркнул, что, обвиняя Россию в использовании перемирия в военных целях, киевский режим выдает собственные намерения. Парламентарий привел старую русскую пословицу, которую хорошо знают и на Украине: «На воре шапка горит». По его словам, именно для этого Зеленский постоянно пытается добиться перемирия по всей линии фронта.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Киеве признают контроль ВС России над Константиновкой, исходя из утверждений, что Москва может использовать гуманитарную миссию в населенном пункте для ротации военных.

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