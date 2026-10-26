К 2045 году человек сольется с ИИ, а к 2300-му нас может стать 20 миллиардов: что предсказывают ученые

Слияние человека с искусственным интеллектом к 2045 году, пик населения Земли около 9,7 млрд к 2064-му и жизнь продолжительностью 120–150 лет — такие прогнозы развития цивилизации собрал ТАСС . По современным оценкам, население планеты выйдет на пик к 2064 году, а к 2100-му сократится до 8,8 млрд; к 2300 году вилка оценок составляет от 2,8 до 20,5 млрд человек.

Футуролог Рэй Курцвейл уверен, что грань между человеком и технологиями будет стираться, пока люди не станут с ИИ единым целым: к 2045 году интеллект расширится в миллион раз. При этом глава Anthropic Дарио Амодеи в сентябре 2026 года призвал замедлить развитие ИИ из-за рисков кибератак и биотерроризма.

В медицине учёные говорят о возможности прожить 120–150 лет, а академик Геннадий Онищенко напомнил, что из соединительнотканной клетки уже выращивают почку и печень. Астроном Леонид Еленин ожидает заселения Солнечной системы и выхода в межзвёздное пространство, а его коллега Владислава Ананьева — что люди перестанут быть людьми в нынешнем понимании. Астрофизик Анатолий Черепащук считает, что потомки будут брать энергию из чёрных дыр, а обсерватория «Спектр-М» займётся поиском кротовых нор.