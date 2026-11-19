В Липецке завершить восстановление остекления и балконов в квартирах, пострадавших от атак беспилотников 22 и 24 октября, планируют до 1 декабря. Об этом сообщил заместитель председателя городского департамента ЖКХ Алексей Жидков.

В настоящее время в домах на улице Бунина (26-й микрорайон), принявших основной удар, уже работают замерщики. Полученные данные оперативно передаются местным производителям, которые изготавливают стеклопакеты нужных размеров и самостоятельно их устанавливают. Аналогичные восстановительные работы ведутся и в микрорайоне «Европейский». Утилизация сгоревших автомобилей, находящихся во дворе на улице Бунина, также ляжет на бюджет города. Однако спецтехника сможет вывезти их только после завершения необходимых следственных действий Следственным комитетом, так как в настоящее время машины официально являются вещественными доказательствами по уголовному делу о теракте.

Власти подчеркивают, что за счет средств бюджета восстанавливается внешний контур жилья: стены, кровля, окна и балконы. Для автовладельцев предусмотрена финансовая поддержка из резервного фонда администрации: до 100 тыс. рублей при частичном повреждении транспортного средства и до 600 тыс. рублей при его полной гибели. Выплаты производятся на основании заявлений собственников.