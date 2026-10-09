Медведь разгромил домик Федерации лыжного спорта в Тыве: полиция просит избегать станции «Тайга»

Telegram-каналы: медведь разгромил домик Федерации лыжного спорта в Тыве

Безопасность

В Тыве медведь проник в гостевой домик Федерации лыжного спорта России, разгромил помещение в поисках еды. Полиция призвала воздержаться от посещения станции «Тайга» и быть бдительными из-за нашествия хищников. Об этом сообщают Telegram-каналы.

Инцидент произошел в одном из гостевых домиков, принадлежащих Федерации лыжного спорта России. Хищник залез внутрь и полностью разгромил обстановку, пытаясь найти продукты. Местные правоохранители подтвердили участившиеся случаи выхода медведей к людям. В связи с этим полицейские настоятельно рекомендовали гражданам временно отказаться от посещения станции «Тайга», а также проявлять максимальную осторожность в лесных массивах и на туристических маршрутах.

Местные жители и туристы предупреждены о необходимости соблюдать меры безопасности: не оставлять пищевые отходы, не приближаться к диким животным и незамедлительно сообщать о встречах с ними в экстренные службы.

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