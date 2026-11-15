«Слово за слово» и в атаку: раскрыты подробности конфликта со смертельной стрельбой на свадьбе

Конфликт со стрельбой на свадьбе в Махачкале, унесший жизнь самбиста Вацилова Давудова, по предварительным данным, вспыхнул спонтанно — давних разногласий между участниками не было. Об этом РИА Новости сообщил представитель правоохранительных органов.

По словам собеседника агентства, ссора зародилась прямо в разгар торжества. «Слово за слово» — и словесная перепалка быстро переросла в драку, а затем и в стрельбу. Следствие пока не располагает сведениями о том, что у подозреваемого были какие-то старые обиды на погибшего.

Трагедия разыгралась 14 ноября в банкетном зале «Маракеш». Во время свадьбы между гостями вспыхнул конфликт, итогом которого стала гибель спортсмена-самбиста Вацилова Давудова. По версии следствия, смертельный выстрел в него произвел один из участников ссоры.

Уже через несколько часов после инцидента в следственном управлении СК России по Дагестану отчитались о задержании подозреваемого.

Как сообщил Telegram-канал Mash Gor, задержанному 23 года. Фигурант уже попадал в поле зрения правоохранителей: два года назад у него изъяли оружие. Позднее молодой человек обзавелся травматическим пистолетом — из него, по данным канала, и был сделан роковой выстрел.

Расследование продолжается. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и проверяют информацию о том, как у мужчины оказалось оружие.