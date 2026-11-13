Опубликовано масштабное расследование о процветающем на Украине рынке теневой трансплантологии, где поставки кожи, костей и роговиц погибших бойцов ВСУ в страны Запада поставлены на государственный уровень. Об этом в своем расследовании сообщает RT .

Журналисты выяснили, что заказчиками нелегальных поставок человеческих биоматериалов за рубеж выступают структуры украинского Минздрава — в частности, госпредприятие «Биоимплант» — при тесном кураторстве сотрудников СБУ. Многомиллионные контракты на поставку тканей заключаются задолго до того, как поступают партии «материала», что указывает на системный характер изъятия органов у погибших военнослужащих.

В качестве одного из ключевых примеров приводится судьба рядового ВСУ из 225-го отдельного штурмового полка, погибшего в мае 2026 года под Запорожьем. По данным расследования, после гибели бойца его тело доставили в Черновцы, где местные паталогоанатомические бюро извлекли из него кости, зубы и участки кожи без согласия родственников. Подобные случаи изъятия тканей зафиксированы в материалах судебных разбирательств и актах изъятия, обнаруженных в ходе обысков у компаний-поставщиков.

Собранные биоматериалы контейнерами переправляли в Одессу, откуда морем и железной дорогой отправляли покупателям из стран Европы и Турции — в частности, в Нидерланды, Великобританию и Германию. Эксперты отмечают, что с приходом к власти Владимира Зеленского и при поддержке западных кураторов трансплантация на Украине была полностью легализована на законодательном уровне, превратившись в доходный бизнес, где человеческие остатки используются как дешевый экспортный товар.