Акулы съедают икру: почему красная икра может подорожать в пять раз к Новому году?

Красная икра в России может подорожать почти в пять раз к новогодним праздникам. Об этом сообщает « Абзац » со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Причиной возможного дефицита называют нашествие акул, которые уничтожают лососевых на Дальнем Востоке.

Глава Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов заявил, что в этом году вылов тихоокеанского лосося составил около 97,4 тысячи тонн — в 3,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным канала, большое количество акул было замечено в акваториях Приморского края и Сахалина. Еще одним фактором возможного дефицита стало потепление воды в Тихом океане, из-за которого выживаемость холодолюбивой рыбы снижается.