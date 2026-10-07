Акулы съедают икру: почему красная икра может подорожать в пять раз к Новому году?

SHOT: красная икра в России может подорожать почти в 5 раз к Новому году

Общество

Красная икра в России может подорожать почти в пять раз к новогодним праздникам. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Причиной возможного дефицита называют нашествие акул, которые уничтожают лососевых на Дальнем Востоке.

Глава Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов заявил, что в этом году вылов тихоокеанского лосося составил около 97,4 тысячи тонн — в 3,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным канала, большое количество акул было замечено в акваториях Приморского края и Сахалина. Еще одним фактором возможного дефицита стало потепление воды в Тихом океане, из-за которого выживаемость холодолюбивой рыбы снижается.

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