77-летняя Алла Пугачева посетила концертное выступление артиста-иноагента Максима Галкина* в Лимасоле, состоявшееся 15 ноября 2026 года. Видеозаписи с мероприятия, опубликованные в социальных сетях, привлекли внимание публики не только фактом появления певицы, но и ее физическим состоянием. Артистка передвигалась по залу с помощью ассистентки, опираясь на ее руку.