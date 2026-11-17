Алла Пугачева вышла к людям после тяжелой травмы: как 77-летняя певица передвигалась на концерте мужа в Лимасоле
Алла Пугачева пришла на концерт иноагента Галкина, опираясь на руку помощницы
77-летняя Алла Пугачева посетила концертное выступление артиста-иноагента Максима Галкина* в Лимасоле, состоявшееся 15 ноября 2026 года. Видеозаписи с мероприятия, опубликованные в социальных сетях, привлекли внимание публики не только фактом появления певицы, но и ее физическим состоянием. Артистка передвигалась по залу с помощью ассистентки, опираясь на ее руку.
Затруднения в движении связаны с последствиями тяжелой травмы, полученной ранее. Пугачева сообщала, что в результате серьезного падения сломала ногу и повредила тазобедренный сустав. Реабилитационный период оказался длительным: около четырех месяцев певица была практически обездвижена. Несмотря на сложности с восстановлением моторики, артистка решила поддержать супруга на его сольном выступлении на Кипре.
*внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.