Американский клен захватывает Россию: почему дерево, которым озеленяли города, теперь признали опасным

Клен ясенелистный признали опасным инвазивным видом в десятках регионов России: дерево, которое раньше активно использовали для озеленения городов, быстро вытесняет местные растения и может вызывать аллергические реакции. Об этом сообщает « АиФ-Псков ».

По данным Экологической палаты России, клен встречается в 57 регионах страны. В Московской области его включили в профильный перечень 20 мая 2026 года, в Псковской области соответствующий приказ издали 4 июня, а в Брянской, Смоленской, Калужской и Рязанской областях новые меры вступили в силу 1 сентября.

Дерево может прибавлять до 1–1,5 метра в год и подавлять рост соседних растений. Министр природных ресурсов и экологии Псковской области Виктор Мусатов отметил, что клен образует густые заросли, в которых не выживают редкие виды. Проблема касается и здоровья людей: врач-аллерголог Анастасия Кирильчик пояснила, что пыльца клена может вызывать перекрестные аллергические реакции из-за сходства с аллергенами березы, ольхи и некоторых косточковых культур.

При этом признание дерева инвазивным видом не дает собственникам права бесконтрольно его вырубать. В некоторых регионах, включая Московскую область, удаление деревьев требует согласования с администрацией. При обнаружении крупных зарослей жителям рекомендуют обращаться в местные органы власти или надзорные службы.

Справка: Клен ясенелистный (Acer negundo), который также называют кленом американским, происходит из Северной Америки — его естественный ареал охватывает территорию от юга Канады до Мексики и США. В Европу растение завезли в XVII веке, а в России оно известно с конца XVIII века. Именно американское происхождение и послужило причиной его второго названия — «клен американский».