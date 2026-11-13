«Ангелы-хранители»: две собаки погибли, защищая хозяйку от медведя на Сахалине

«МК»: на Сахалине две собаки Флин и Бим погибли, спасая хозяйку от медведя

Общество

Две собаки погибли, защищая хозяйку от медведя в Сахалинской области. По данным группы зоозащитников «Право на жизнь. Долинск», инцидент произошёл 11 ноября недалеко от дома женщины по имени Ольга. Хищник внезапно выбежал из леса, когда она гуляла с тремя собаками, и направился прямо к людям, передает «МК на Сахалине».

Первым на защиту бросился шоколадный лабрадор Флин — медведь начал наносить ему тяжёлые раны. Это дало шанс второй собаке, Биму, который тут же кинулся на помощь: хищник переключился на него, и женщина успела добежать до укрытия. Бим погиб на месте. Флина с многочисленными рваными ранами срочно доставили в ветклинику Южно-Сахалинска; врачи больше четырёх часов боролись за его жизнь, и после сложной операции появилась надежда на спасение. Однако 12 ноября лабрадор умер. Псу было всего шесть лет, он родился 5 февраля 2020 года.

Зоозащитники назвали собак ангелами-хранителями, спасшими жизнь своей хозяйке. Точное место нападения хищника и официальное подтверждение обстоятельств от профильных ведомств на момент публикации отсутствуют.

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