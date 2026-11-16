Байкал и Сахалин одним маршрутом: что регионы готовят для китайских туристов

Иркутская и Сахалинская области обсуждают общий туристический маршрут для гостей из Китая — пока это только планы, какие места войдут в программу и когда ее начнут продавать, регионы не сообщили. Объединять маршруты осенью предлагали сами китайские туроператоры: в сентябре представители 11 компаний из КНР проехали по Приморью, Бурятии и Иркутской области, передает « Интерфакс ».

Поездку организовали Центр стратегических разработок, бренд Discover Russia и ассоциация «Мир без границ» при поддержке Минэкономразвития, а по итогам туроператоры посоветовали делать круглогодичные программы сразу по Сибири и Дальнему Востоку, строя их на гастрономии, этнокультуре и природе. В Иркутске тогда же подписали соглашения о сотрудничестве с китайскими компаниями.

Приангарье регулярно показывает себя в Китае: в октябре туроператоры «Туры на Байкал» и «Гранд Байкал» представили Байкал, Иркутск и Ольхон на выставке COITM в Пекине, привезя и маршрут «Байкал — сердце Великого чайного пути», который в 2025 году выиграл программу «Открой твою Россию». 12 ноября регион показал китайским партнерам зимние программы, включая «Фестиваль снега и льда» на Байкале. В туристический альянс «Великого чайного пути» входят 28 регионов России, Китая и Монголии.

Китайцы приезжают в Россию без визы до конца 2027 года, и зимой часть из них едет на Байкал в обход туроператоров. В феврале семь туристов из КНР погибли, когда их «буханка» провалилась под лед: по данным АТОР, они договорились о поездке напрямую с местным жителем, а маршрут не согласовали ни с турфирмами, ни со спасателями.