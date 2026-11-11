«Бали умер!»: почему цифровые кочевники бегут с райского острова на Ломбок

Редактор City AM Молони: туристы кричат «Бали умер!» и бегут с острова

Общество

Бали, долгие годы служивший символом беззаботного тропического рая, столкнулся с кризисом идентичности и волной разочарования путешественников: среди искушённых туристов и старожилов начался тренд на исход с острова, а тревел-блогеры всё чаще выпускают разгромные ролики под лозунгом «Бали умер!». Об этом пишет британское деловое издание City AM. Эпицентром овертуризма и инфраструктурного коллапса стал некогда сонный рыбацкий посёлок Чангу, превратившийся в столицу цифровых кочевников.

Поток международных визитёров на Бали за десятилетие вырос на 173%, превысив 7 млн человек в год. Культовые места встреч закатов превратились в «кошмарные сцены», где люди стоят вплотную друг к другу, а узкие деревенские дороги парализованы многочасовыми заторами. Заместитель редактора отделов мнений и спецрепортажей City AM Анна Молони отправилась в Чангу и заселилась в два знаковых отеля — самый первый и самый новый пятизвёздочный мега-резорт побережья. Она подтвердила, что реальность острова кардинально отличается от глянцевых картинок: прежние преданные любители Бали, посещавшие его лет десять назад, теперь быстро дистанцируются от направления и в панике убегают на Борнео.

Дорога из аэропорта Денпасара до Чангу, который находится всего в 12 милях, из-за пробок растягивается с 45 минут до более чем двух часов. Люсьен Анхар, чья семья в 1997 году открыла первый отель в Чангу — Hotel Tugu Bali, — рассказала, что ландшафт изменился до неузнаваемости: всё поменялось примерно в 2015 году, и вместо серферов-хиппи и молодожёнов приехали люди, которых интересует исключительно «новый Чангу» — дорогие рестораны, тренажёрные залы, падел-теннис и коворкинги. По её словам, кафе и ресторанов на квадратный метр в Чангу теперь больше, чем в Нью-Йорке. Цифровые кочевники и экспаты уже начали массовую миграцию с Бали на Ломбок и в Улувату.

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