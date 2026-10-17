Бали в бензиновом плену: очереди на километры, протесты и туристы, опаздывающие на рейсы

На Бали топливный кризис парализовал дороги: многокилометровые очереди к АЗС блокируют трансферы, туристы опаздывают на рейсы. Около 500 человек вышли на протест у канцелярии губернатора в Денпасаре. Об этом сообщает Hindustan Times.

Очереди из мотоциклов и машин растянулись на километры вокруг заправок Pertamina, парализовав движение в столице провинции и курортных районах Бадунг и Чанг. Индийский предприниматель Сушил Джайн рассказал, что едва не пропустил международный рейс: путь в аэропорт Нгурах-Рай превратился в ад. Он рекомендовал закладывать на дорогу до терминала минимум 3–4 часа, чтобы не потерять билеты.

Генеральный директор департамента нефти и газа Лаоде Сулейман объяснил дефицит внутренней технической проблемой. По его словам, у танкера с топливом заклинило якорную систему при подготовке к разгрузке, а шторм и высокая волна задержали поставки на терминалы Санггаран и Манггис на несколько суток. Танкер уже пришвартован, доставка переведена на круглосуточный режим, ситуация должна стабилизироваться в течение 48 часов. Pertamina сохраняет фиксированную цену на Pertalite — 10 000 индонезийских рупий (около $0,65) за литр, что спровоцировало панические спекуляции: местные жители скупают топливо в канистры, опустошая резервуары.

Эксперт Института развития энергетики Юго-Восточной Азии доктор И Маде Суартана в аналитическом обзоре для Nikkei Asia заявил, что кризис носит системный характер. По его мнению, заявления властей о задержке одного танкера скрывают инфраструктурное фиаско на фоне овертуризма: парк прокатных машин и байков вырос на 45% за три года, а портовая база осталась на уровне прошлого века. Запасов топлива хватает на 3–4 дня автономной работы, и в 2027 году бензиновые блэкауты и пробки станут постоянным фактором отдыха на Бали.