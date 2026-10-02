Балкон 1996 года против автохамов: как парковка во дворе привела екатеринбурженку в суд

Жительница Екатеринбурга на улице Куйбышева пыталась урегулировать конфликт с автомобилистами, мешавшими проходу, но сама стала ответчицей в суде. Как сообщает E1.RU , женщина живет на первом этаже хрущевки и еще в 1996 году своими силами возвела балкон. Соседи вспомнили о пристройке после ссоры из-за парковки.

По словам дочери собственницы Катерины, жильцов попросили ставить машины дальше от подъезда, чтобы пешеходы могли нормально проходить, однако те ответили скандалом. После жалобы в жилищную инспекцию управляющая компания Октябрьского района в июле 2026 года потребовала демонтировать балкон: в проектной документации его нет. В письме управляющий УК ЖКХ Денис Мельцов сослался на правила технической эксплуатации жилфонда 2003 года, запрещающие крепить конструкции к стенам без разрешения, и установил срок до 31 августа 2026 года.

Хозяйка отказалась сносить конструкцию. Она ответила УК, что за 30 лет претензий не возникало, балкон не ветхий, не поврежден коррозией и не мешает общему имуществу. Главный довод — юридический: конструкция появилась до введения современных требований, а закон не имеет обратной силы, если ухудшает положение граждан. Спор передан в суд, судьбу балкона решит гражданский процесс.