Бессонная ночь и спортзал: тренер Степаненко объяснил, как тренироваться без вреда

Фитнес-тренер Степаненко: после бессонной ночи снизьте нагрузку в зале

Общество

Фитнес-тренер Евгений Степаненко в беседе с Life.ru заявил, что после бессонной ночи не обязательно отказываться от физической активности, но нагрузку в зале нужно снизить. По его словам, при недосыпе не стоит выполнять упражнения на пределе возможностей.

«В такие дни лучше уменьшить рабочий вес, сократить количество подходов, отдать предпочтение легкой силовой тренировке или умеренной кардионагрузке», — сказал Степаненко.

Эксперт также рекомендовал увеличить время отдыха между подходами до 90–120 секунд и добавить упражнения для восстановления дыхания. Такой подход, по его словам, поможет организму быстрее перезагрузиться.

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