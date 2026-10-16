Бессонная ночь и спортзал: тренер Степаненко объяснил, как тренироваться без вреда

Фитнес-тренер Евгений Степаненко в беседе с Life.ru заявил, что после бессонной ночи не обязательно отказываться от физической активности, но нагрузку в зале нужно снизить. По его словам, при недосыпе не стоит выполнять упражнения на пределе возможностей.