«Бог живых, а не мертвых»: священник объяснил, слышат ли умершие наши молитвы

Протоиерей Успенский: умершие слышат молитвы живых, смерть не рушит их личность

Общество

Протоиерей Сергий Успенский ответил на вопрос, слышат ли умершие молитвы живых, и его ответ, по словам источника, утешает скорбящих. Священник считает, что да: смерть не уничтожает личность человека, тело умирает, но душа продолжает жить и сохраняет память о земной жизни, сообщается в дзен-канале «ПРАВОСЛАВИЕ ЦЕРКОВЬ».

Он напомнил слова Христа о том, что Бог является Богом живых, а не мертвых, поэтому связь между людьми не исчезает вместе с физической смертью. Любовь, соединенная с верой, отец Сергий назвал той коммуникацией, которая дает возможность связи с потусторонним миром.

В православной традиции большое значение имеют молитвы об усопших. Родные могут поминать их не только во время церковных служб, но и самостоятельно, обращаясь к Богу дома. Также важны милостыня и добрые поступки, совершаемые в память об умершем. Церковь призывает не забывать ушедших близких и продолжать молиться за них: любовь, добрая память и молитва остаются важной частью духовной связи между человеком и теми, кого уже нет рядом.

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