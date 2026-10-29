В Находкинском родильном доме родился мальчик весом 4550 граммов — роды прошли при крупноплодной беременности. Для семьи это уже третий ребенок, и, как отмечают медики, старший брат новорожденного тоже появился на свет крепышом — с весом 4200 граммов, передает Nakhodka.Media ⁠.

Всю беременность будущая мама находилась под наблюдением акушеров-гинекологов амбулаторной службы и стационара, а с учетом предполагаемых размеров плода женщину заранее госпитализировали для дополнительного обследования.

«Мы предполагали крупноплодную беременность и заранее госпитализировали женщину, чтобы провести дополнительное обследование. Мы планировали естественные роды, но были готовы провести кесарево сечение в случае осложнений», — рассказала руководитель родильного дома Галина Гохвайс.

Несмотря на внушительный вес малыша, роды прошли благополучно: мама и ребенок чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке. Неделя оказалась насыщенной для всего роддома — здесь помогли появиться на свет 15 малышам, 7 мальчикам и 8 девочкам. В масштабах Приморья пополнение еще внушительнее: за неделю в крае родилось 260 детей, а 34 семьи получили статус многодетных. Тем, кто только планирует беременность, в регионе доступна диспансеризация репродуктивного здоровья: достаточно позвонить по номеру 1300 и записаться на обследование, чтобы снизить риски для здоровья будущих детей.