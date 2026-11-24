Турпоток из Китая в Россию за девять месяцев 2026 года вырос на 17,6% и составил 812,5 тысячи человек. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Именно «туризм» в этот период был указан целью поездки в 812,5 тысячи случаев.

Более половины въездов граждан КНР в Россию (53,4%) приходится на автомобильный транспорт: автобусы и персонал грузовиков. По данным ассоциации, за январь–сентябрь таких поездок было около 850 тысяч, что на 26,1% больше, чем годом ранее.

Китай остается крупнейшим поставщиком иностранных туристов в страну: на него пришлось 61,1% всех въездов иностранцев с туристической целью.

Председатель совета Ассоциации международного сотрудничества в туризме «Мир без границ» Александр Львов назвал самыми востребованными у китайцев направлениями Москву, Санкт-Петербург, Мурманск и Иркутск. В групповом сегменте популярны Приморский край и Амурская область на Дальнем Востоке. По его словам, европейскую часть России выбирают в основном индивидуальные путешественники и небольшие группы, а в Сибирь и на Дальний Восток чаще едут организованные туристы.