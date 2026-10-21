ChatGPT вместо консилиума: как российские медики реально используют искусственный интеллект

Около 60% медицинских специалистов в России и Беларуси активно интегрируют нейросетевые технологии в свою профессиональную деятельность, преимущественно для анализа данных и помощи в постановке диагнозов. Об этом свидетельствуют результаты опроса тысячи врачей, опубликованные изданием Forbes . Исследование проводилось в период с 28 сентября по 6 октября и охватило представителей 80 регионов.

Согласно полученным данным, половина респондентов использует общедоступные алгоритмы по собственной инициативе, игнорируя корпоративное программное обеспечение. Лидерами предпочтений стали зарубежные платформы ChatGPT и DeepSeek, тогда как отечественные разработки применяются вдвое реже. Основные сценарии применения включают поиск медицинской информации (46,1%), проверку лекарственной совместимости (29,9%) и анализ сложных клинических случаев (26,5%). Ежедневно к технологиям обращаются 8,2% специалистов, еще 15,9% делают это часто.

Эксперты подчеркивают, что окончательная ответственность за медицинские решения всегда остается за врачом. Ключевыми рисками названы вероятность получения недостоверной информации без ссылок на источники и угроза разглашения врачебной тайны при обработке персональных данных пациентов через иностранные сервисы. На законодательном уровне применение искусственного интеллекта в здравоохранении уже регламентировано: после пилотных проектов в системе ОМС Москвы, запущенных в 2021 году, с 2025 года практика распространена и на другие субъекты РФ. Однако единые клинические рекомендации по использованию нейросетей в стране пока не сформированы.