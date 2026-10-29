«Через одного освящается вся семья»: игумен объяснил, возможен ли брак верующего с атеистом

По его словам, верующему человеку соединить жизнь с атеистом или представителем иной веры достаточно сложно: семья — это малая церковь, а значит, у мужа и жены должно быть единомыслие перед Богом и людьми, и при разных взглядах говорить о нем непросто. При этом священник признал, что в жизни бывает по-разному: под влиянием чувств верующий может создать семью с человеком другой религии, а случается и так, что один из супругов приходит к Богу уже в браке, пока второй идет по этому пути медленнее.

Игумен напомнил слова Священного Писания: верующий супруг не должен оставлять неверующего, потому что через одного освящается вся семья. По его мнению, в таком союзе важно терпение: если люди по-настоящему любят друг друга, а любовь — это жертвенное чувство, то второй супруг не откажет в том, что для первого жизненно важно, и хотя бы не будет чинить препятствий. Если же неверующий увидит, что церковная жизнь приносит семье добрые плоды, а верующий супруг становится добрее, заботливее и честнее, он проявит интерес к церковной жизни и рано или поздно придет в храм, уверен игумен Варфоломей.