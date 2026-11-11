Четырехкратный рост продаж: помогут ли дофаминовые патчи от осенней хандры

На фоне сезонной хандры россияне начали массово покупать так называемые дофаминовые патчи — китайские наклейки, которым продавцы приписывают эффект «антидепрессанта». Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА, за последние недели продажи таких пластырей в интернет-магазинах выросли примерно в четыре раза. Упаковка из 30 штук стоит около ₽300.

Продавцы обещают снижение тревожности, улучшение настроения и концентрации. В составе обычно указывают экстракты мукуны жгучей, гриба львиная грива, родиолы розовой и 5-HTP. Покупателям предлагают носить патчи около восьми часов, утверждая, что активные вещества за это время проникают через кожу.

Однако врачи и регуляторы относятся к таким обещаниям скептически. Британское управление по рекламным стандартам ASA, разбирая рекламу аналогичных dopamine patches, пришло к выводу, что заявленные эффекты не были убедительно подтверждены: представленные исследования касались отдельных ингредиентов, принимавшихся внутрь, причем в дозировках выше, чем в самих патчах. Таким образом, по данным проверки, рост продаж объясняется сезонным спросом и маркетингом, а не доказанным действием наклеек.