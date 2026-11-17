Историк видеоигр Александр Кузьменко в беседе с « Абзацем » предложил руководителям компаний проявить лояльность к сотрудникам в день выхода новой части GTA и простить им возможные опоздания. По его словам, для многих это событие сопоставимо с важным праздником.

Кузьменко оговорился: речь не идёт о медицине, военно-промышленном комплексе и тех, кто должен постоянно нести службу, — но остальным работодателям стоит отнестись полояльнее к тем, кто немного опоздает или задержится в этот день либо отработает позже.

Собеседник отметил, что игра стала самым дорогим медийным проектом в истории с бюджетом более €1 млрд, поэтому интерес к ней колоссальный. При этом в России, по его словам, проект нашёл особый отклик: она даёт ощущение абсолютной свободы, позволяя на пару часов примерить образ романтизированного «плохого парня» и выплеснуть эмоции без нарушения реального закона.

Таким образом, по мнению историка, ажиотаж вокруг GTA — не просто потребительский интерес, а эмоциональное событие для аудитории, и разумная гибкость руководителей в такой день выглядит оправданной.