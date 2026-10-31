«Дар Божий не дается в грязные руки»: священник объяснил, почему ИИ-фантазии мешают найти жену

Протоиерей Бородин объяснил, почему ИИ-фантазии мешают создать семью

Общество

Протоиерей Феодор Бородин ответил мужчине 31 года, который не может найти спутницу жизни и связывает это со своей привычкой создавать с помощью ИИ сцены эротического содержания. Автор письма рассказал, что очень хочет семью, просит об этом Бога и Николая Чудотворца, но периодически возвращается к «мерзкой привычке», после чего чувствует себя «вывалявшимся в грязи», кается и исповедуется, а затем снова срывается. Об этом пишут в дзен-канале «Святые места».

Он предположил, что Господь не дает ему семью, пока он не наведет порядок в душе. Священник напомнил слова книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова: добрая жена дается в удел боящимся Господа, а дар Божий не может быть дан в грязные руки, поэтому человеку нужно очищать себя.

При искушениях он советует вставать и читать канон или акафист Богородице, молиться и просить помощи, а также обращаться к Богу с древней краткой молитвой: «Господи, дай мне жену Тебе угодную и мне приятную». Бородин рекомендовал пойти в храм, где есть внехрамовые служения, найти девушку, которая молится и регулярно причащается, начать самому регулярную евхаристическую жизнь и присмотреться к ней в общем деле — например, в госпитале или на катехизации. По его мнению, если человек любит Господа и смиренен, семья получится.

Священник предупредил, что слова «не могу найти своего человека» опасны: современные люди находятся в плену химеры романтических отношений и ждут «принца на белом коне» или «волшебную фею», тогда как хорошая семья строится не на очаровании влюбленности, а на общей вере во Христа, желании служить Ему и учиться настоящей любви. Он призвал молиться, просить и хранить себя в чистоте.

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