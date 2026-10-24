Монах Киприан рассказал верующим историю о том, можно ли навредить человеку с помощью бесов. По его словам, люди нередко обращаются к экстрасенсам с просьбами о привороте, причем объектом желания иногда становится женатый мужчина. Об этом пишет ИА « Кулик ».

В одном из приведенных случаев женщина пришла к человеку, называвшему себя черным магом, и попросила, чтобы неугодный ей человек заболел и умер. Маг согласился, и вскоре этот человек действительно заболел, а болезнь стала быстро прогрессировать.

Монах объясняет подобное тем, что такие практикующие, по его утверждению, сотрудничают с демоническими силами, а дьявол именуется убийцей. В качестве примера он приводит историю Адама и Евы: даже будучи святыми, они утратили чистоту, когда Ева связалась с дьяволом, что привело к повреждению человеческой природы — как духовной, так и физической. При этом Киприан подчеркивает: если человек находится с Богом, ему не страшны ни порча, ни болезни. Когда мы с Богом, все в нашей жизни хорошо, ведь Бог — это любовь, говорит он. Если оставаться в Боге, а Бог будет в человеке, тот будет испытывать радость и счастье, а демонические силы не смогут повредить ни настроению, ни страхам, не говоря уже о болезнях. Таким образом, по мысли монаха, защита видится не в борьбе с «магией», а в духовной жизни и пребывании с Богом.