Дюжев станет юродивым? Священник сделал неожиданный прогноз

В будущем отношение православных верующих к Дмитрию Дюжеву может измениться. Такое мнение kp.ru высказал отец Игнатий. Он не исключил, что актера начнут воспринимать как юродивого и обращаться к нему с просьбами о молитве.

По словам священнослужителя, через десять лет к Дюжеву могут выстроиться очереди желающих, чтобы он помолился за них, и он может стать юродивым. Отец Игнатий связал такую возможность с духовным путем артиста и его общением с Петром Мамоновым. Они вместе снимались в фильме «Остров», где Дюжев исполнил роль священника. При этом сейчас часть православной аудитории скептически оценивает духовные высказывания Космоса из «Бригады» и считает, что он создает определенный образ.