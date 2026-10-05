Дюжев станет юродивым? Священник сделал неожиданный прогноз

Отец Игнатий: через 10 лет к Дюжеву будут стоять в очереди за молитвой

Общество

В будущем отношение православных верующих к Дмитрию Дюжеву может измениться. Такое мнение kp.ru высказал отец Игнатий. Он не исключил, что актера начнут воспринимать как юродивого и обращаться к нему с просьбами о молитве.

По словам священнослужителя, через десять лет к Дюжеву могут выстроиться очереди желающих, чтобы он помолился за них, и он может стать юродивым. Отец Игнатий связал такую возможность с духовным путем артиста и его общением с Петром Мамоновым. Они вместе снимались в фильме «Остров», где Дюжев исполнил роль священника. При этом сейчас часть православной аудитории скептически оценивает духовные высказывания Космоса из «Бригады» и считает, что он создает определенный образ.

Читайте также

Как переоснастить удочку осенью: советы опытного рыболова

Как переоснастить удочку осенью: советы опытного рыболова

Бельский сделал заявление о билетах на концерт Канье Уэста после неопределенности с выступлением

Водителям раскрыли простой способ проверить качество бензина на АЗС

«Надбавку — уже через год». Что изменится для сотрудников госорганов с 2027 года?

«Надбавку — уже через год». Что изменится для сотрудников госорганов с 2027 года?

Медведи идут к людям: охотник рассказал, почему звери покидают леса

Магнитная буря отступает? Что ждет Землю 29 сентября 2026 года

День Веры Надежды и Любови: что нельзя было забывать женщинам 30 сентября

Apple обязали выплатить $5,7 млрд из-за технологии вибрации в устройствах

Ресторан у лифта: жильцы новостройки в Мытищах устроили банкет прямо в подъезде

Ресторан у лифта: жильцы новостройки в Мытищах устроили банкет прямо в подъезде

Нефть тянет РЖД вниз: аналитики раскрыли прогноз по погрузке на сентябрь

Когда выгодно брать отпуск предстоящей зимой: декабрь против января и февраля

Когда выгодно брать отпуск предстоящей зимой: декабрь против января и февраля

Воздвижение 2026 года: зачем верующие соблюдают строгий пост 27 сентября

Добавьте mosregtoday.ru в избранное