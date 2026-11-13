«До 200 приступов рвоты и слепота»: чем обернулись уколы стройности, на которых Россия потратила ₽31 млрд

За девять месяцев 2026 года продажи препаратов для снижения веса на основе семаглутида в России достигли ₽31 млрд, сообщает 5-tv.ru со ссылкой на обозревателя «Известий» Романа Ишмухаметова. Одновременно в США против производителей «Оземпика» и других средств с семаглутидом и тирзепатидом поданы тысячи исков из-за серьезных побочных эффектов.

Значительная часть претензий связана с тяжелыми нарушениями работы желудочно-кишечного тракта, еще одна — с необратимой потерей зрения.

Так, у Эмили Райт врачи выявили паралич желудка; по ее словам, в отдельные недели у нее бывает до 200 приступов рвоты, и она была бы счастлива весить прежние 130 килограммов, но оставаться здоровой. Тодд Энгель сообщил, что ослеп после приема лекарства с семаглутидом, и теперь, по его словам, просыпается и засыпает в темноте. Управление по санитарному надзору США предупредило о риске заболевания зрительного нерва; профессор Нью-Йоркского университета Джон Лапук назвал среди его симптомов внезапное ухудшение зрения, затуманивание и искажение цветов. Действие препаратов основано на имитации гормона, который вырабатывается после еды и передает мозгу сигнал о насыщении. «Оземпик» и «Мунджаро» в России не продаются, но их ввозят из-за границы и покупают на черном рынке. Отечественные аналоги с теми же действующими веществами в аптеках есть и должны отпускаться по рецепту, однако в Москве и Санкт-Петербурге их удалось купить без назначения врача.

Медики подчеркивают, что средства с семаглутидом требуют контроля специалиста. Эндокринолог-диетолог Надежда Фетисова заявила, что видит «ужасные потери белковой массы»: по ее словам, человек становится «просто, грубо говоря, пустой», у него нет ни белковой, ни мышечной массы. Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что после ковида набрал больше 20 килограммов, похудел с помощью уколов, но столкнулся с изменениями внешности: обвисла кожа на лице, мышцы сокращаются вместе с животом. При этом он отметил, что при занятиях спортом шансы сохранить мышечный каркас велики. Российский фармаконадзор за пять лет зарегистрировал 181 сообщение о нежелательных реакциях на семаглутид, чаще всего о желудочно-кишечных нарушениях и аллергии. Гастроэнтеролог Ксения Хорасева перечислила среди осложнений гастропарез, замедление моторики желудка вплоть до его паралича и желчнокаменную болезнь, а врачи предупредили о возможном резком росте числа осложнений при бесконтрольном применении таких средств.