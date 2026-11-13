«До 200 приступов рвоты и слепота»: чем обернулись уколы стройности, на которых Россия потратила ₽31 млрд

Эндокринолог Фетисова: уколы стройности приводят к потере белковой массы

Общество

За девять месяцев 2026 года продажи препаратов для снижения веса на основе семаглутида в России достигли ₽31 млрд, сообщает 5-tv.ru со ссылкой на обозревателя «Известий» Романа Ишмухаметова. Одновременно в США против производителей «Оземпика» и других средств с семаглутидом и тирзепатидом поданы тысячи исков из-за серьезных побочных эффектов.

Значительная часть претензий связана с тяжелыми нарушениями работы желудочно-кишечного тракта, еще одна — с необратимой потерей зрения.

Так, у Эмили Райт врачи выявили паралич желудка; по ее словам, в отдельные недели у нее бывает до 200 приступов рвоты, и она была бы счастлива весить прежние 130 килограммов, но оставаться здоровой. Тодд Энгель сообщил, что ослеп после приема лекарства с семаглутидом, и теперь, по его словам, просыпается и засыпает в темноте. Управление по санитарному надзору США предупредило о риске заболевания зрительного нерва; профессор Нью-Йоркского университета Джон Лапук назвал среди его симптомов внезапное ухудшение зрения, затуманивание и искажение цветов. Действие препаратов основано на имитации гормона, который вырабатывается после еды и передает мозгу сигнал о насыщении. «Оземпик» и «Мунджаро» в России не продаются, но их ввозят из-за границы и покупают на черном рынке. Отечественные аналоги с теми же действующими веществами в аптеках есть и должны отпускаться по рецепту, однако в Москве и Санкт-Петербурге их удалось купить без назначения врача.

Медики подчеркивают, что средства с семаглутидом требуют контроля специалиста. Эндокринолог-диетолог Надежда Фетисова заявила, что видит «ужасные потери белковой массы»: по ее словам, человек становится «просто, грубо говоря, пустой», у него нет ни белковой, ни мышечной массы. Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что после ковида набрал больше 20 килограммов, похудел с помощью уколов, но столкнулся с изменениями внешности: обвисла кожа на лице, мышцы сокращаются вместе с животом. При этом он отметил, что при занятиях спортом шансы сохранить мышечный каркас велики. Российский фармаконадзор за пять лет зарегистрировал 181 сообщение о нежелательных реакциях на семаглутид, чаще всего о желудочно-кишечных нарушениях и аллергии. Гастроэнтеролог Ксения Хорасева перечислила среди осложнений гастропарез, замедление моторики желудка вплоть до его паралича и желчнокаменную болезнь, а врачи предупредили о возможном резком росте числа осложнений при бесконтрольном применении таких средств.

Читайте также

«До 50 дельфинов выбросилось на берег за ночь». На побережье Новой Зеландии спасают гринд

«До 50 дельфинов выбросилось на берег за ночь». На побережье Новой Зеландии спасают гринд

Постановление CAS: арбитраж обязал IIHF допустить Россию к чемпионату мира

«Сладкий патриотизм»: иностранные конфеты хотят убрать из новогодних наборов

«Сладкий патриотизм»: иностранные конфеты хотят убрать из новогодних наборов

Депутат заявил, что умные спортплощадки выводят занятия на новый уровень доступности

Депутат заявил, что умные спортплощадки выводят занятия на новый уровень доступности

В Котельниках открылась уникальная выставка «Вышитая карта Подмосковья»

В Котельниках открылась уникальная выставка «Вышитая карта Подмосковья»

Лесная романтика: сколько стоит повторить свадьбу Беллы и Эдварда из «Сумерек» в Подмосковье

Испанию охватила первая за 14 лет всеобщая забастовка: сотни тысяч людей вышли на улицы

Испанию охватила первая за 14 лет всеобщая забастовка: сотни тысяч людей вышли на улицы

«Мы не защищены от него»: Роспотребнадзор предупредил о распространении штамма опасного гриппа в России

«Мы не защищены от него»: Роспотребнадзор предупредил о распространении штамма опасного гриппа в России

Оценка экс-чиновников: прагматизм США заставил закрыть глаза на дела Бетанкура

Акция дилера: названы новые цены на комплектации кроссовера Volga K50

В Госдуме подсказали, как законно уменьшить счет за электричество

В Госдуме подсказали, как законно уменьшить счет за электричество

Крестный ход с участием тысяч горожан прошел по улицам Павловского Посада 4 ноября

Крестный ход с участием тысяч горожан прошел по улицам Павловского Посада 4 ноября