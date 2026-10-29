«Долго не проживет»: кардиолог объяснил, как одиночество бьет по сердцу и сосудам

Кардиолог Кондрахин: одиночество повышает риск инфаркта и инсульта

Общество

Одиночество способно повышать риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом «Абзацу» рассказал врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин. По его словам, социальная изоляция приводит к хроническому стрессу, а человек, живущий в своей изолированной «скорлупе», не имеет с кем поделиться переживаниями и долго в таком состоянии не проживёт.

Второй момент — напоминание пить лекарства: рядом человек выпил, и я вспомнил, а в одиночестве забыл. Выпадая из социального фактора, человек снижает активность, и мозг тоже снижает активность. Одиночество Кондрахин назвал целым комплексом причин, который становится триггером формирования сосудистых патологий.

Специалист подчеркнул, что непосредственная угроза кроется в невозможности вовремя вызвать скорую помощь: если человеку внезапно станет плохо, рядом никого нет. Учёные неоднократно находили прямую связь между социальной изоляцией и здоровьем сердечно-сосудистой системы. Согласно крупному метаанализу, опубликованному в медицинском журнале Heart, одиночество повышает вероятность развития ишемической болезни сердца на 29%, а риск инсульта — на 32%. Таким образом, по словам кардиолога, одиночество действует не через один фактор, а через комплекс — стресс, снижение активности и отсутствие своевременной помощи.

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