Двигатель за ₽74 тыс. с маркетплейса: экономия или лотерея с задымлением после 5 тыс. км

В России растут продажи силовых агрегатов на маркетплейсах: речь идет не об оригинальных двигателях, а об аналогах, сообщает AutoNews . Цены на них значительно ниже оригиналов, что связано с заморозкой деятельности глобальных марок в России, а покупка нового агрегата оказывается заметно дешевле капитального ремонта, который, по данным станций техобслуживания, стоит от ₽200 до ₽600 тыс. в зависимости от сложности работ.

При этом покупка мотора на маркетплейсе сопряжена с рисками. Продажей занимаются множество компаний из России и Казахстана, чаще всего это заводские аналоги, произведенные на китайских заводах для корейских и европейских автомобилей; редко встречаются контрактные б/у оригиналы. Корреспондент изучил предложения: 1,6-литровый G4FC мощностью 122–130 л. с. без навесного оборудования предлагался чуть более чем за ₽102 тыс., 2,0-литровый G4NA — за ₽183 тыс., 1,4-литровый G4FA — за ₽74 тыс. В карточках товаров не было сертификатов соответствия, а гарантия варьировалась от одного месяца до года или 20 тыс. км пробега; продавцы обещали решать гарантийные случаи после заключения сервиса.

В сервисных центрах к таким моторам относятся настороженно. Управляющий техцентром Hardy Сергей Рацко отметил, что с установкой таких двигателей сталкиваться не приходилось, но опыт коллег знаком: ресурсы у них короткие, а узаконить агрегаты сложно.

Владелец автосервиса Carjets Максим Манаеков рассказал о клиенте, купившем 2,3-литровый EcoBoost для Ford Mustang за ₽280 тыс. при цене контрактного оригинала в хорошем состоянии ₽300–350 тыс., и отметил, что качество агрегата оставляло желать лучшего — металл был в задирах и трещинах. Автовладелец Михаил из Ленинградской области сообщил, что китайский двигатель для Kia Ceed задымился после 5 тыс. км, а Владимир из Подмосковья разочаровался в моторе G4EE для Kia Rio, вышедшем из строя через два месяца. При этом есть и положительные примеры: Александр остался доволен 1,6-литровым агрегатом для Hyundai Solaris после 10 тыс. км, а Артем — мотором G4FC на Kia Rio.