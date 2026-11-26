Во Владивостоке после снегопада напомнили, кто отвечает за уборку снега и куда жаловаться на гололед. Об этом рассказывает vl.aif.ru .

Городские улицы, тротуары и остановки обслуживают муниципальные службы, во Владивостоке это учреждение «Содержание городских территорий». Дворы, придомовые территории, парковки, крыши и карнизы многоквартирных домов убирает управляющая компания, ТСЖ или кооператив. За площадки у магазинов, бизнес-центров и кафе отвечает собственник или арендатор.

По правилам благоустройства, после снегопада территорию очищают до твердого покрытия за сутки, а снег вывозят не позднее трех суток. При гололеде первоочередные участки обрабатывают не более 1,5 часа, все работы завершают за три часа. После осадков 17–18 ноября прокуроры Приморья внесли более 30 представлений и инициировали наказание 19 виновных. За сутки около 150 горожан обратились в травмпункты.

На неубранный двор жалуются в управляющую компанию, в том числе через чат-бот «Госуслуги Дом» в MAX, на городские территории пишут в администрацию или Телеграм-бот. Юрист Дмитрий Ходаковский советует пострадавшим зафиксировать случившееся, собрать документы, направить претензию и при отказе обратиться в суд.