Джигана могут ограничить в правах на детей: адвокат объяснила, когда это возможно

Адвокат Мухина: Джигана ограничат в правах на детей при психическом расстройстве

Общество

Адвокат, преподаватель МГЮА имени Кутафина Юлия Мухина сообщила Агентству городских новостей «Москва», что психическое расстройство, из-за которого оставление детей с рэпером Джиганом (Денисом Устименко-Вейнштейном) может быть опасным, способно стать основанием для ограничения артиста в родительских правах.

По ее словам, ограничение и лишение родительских прав — разные меры, хотя обе применяет суд для защиты интересов ребенка. Согласно статье 73 Семейного кодекса РФ, ограничение допускается, если оставление ребенка с родителем опасно. Закон прямо предусматривает ситуацию, когда опасность возникает по независящим от родителя обстоятельствам, включая психическое расстройство или иное хроническое заболевание.

Мухина отметила, что ограничение возможно и при опасном поведении родителя, но если оснований для лишения прав недостаточно. В каждом случае суд оценивает конкретные обстоятельства, характер и степень угрозы для ребенка. При ограничении ребенка могут отобрать, однако полностью прав родитель не лишается. Он утрачивает право на личное воспитание, но обязанность содержать ребенка и платить алименты сохраняется. Контакты разрешены, если не вредят ребенку.

Ограничение может быть отменено судом, если обстоятельства, ставшие его причиной, отпадут. Если опасная ситуация сохраняется, позднее может встать вопрос о лишении родительских прав. Адвокат подчеркнула, что лишение — крайняя мера. Семейный кодекс устанавливает отдельный перечень оснований: уклонение от обязанностей, злоупотребление правами, жестокое обращение с детьми, хронический алкоголизм или наркомания, а также умышленное преступление против жизни или здоровья ребенка, другого родителя, супруга либо члена семьи. Дела об ограничении и лишении прав рассматриваются судом с участием органов опеки и прокурора, а мнение ребенка учитывается в предусмотренном законом порядке.

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