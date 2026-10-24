«Это просто старые камни»: американка прошлась по Петербургу — и притихла после «Ласточки»

Американка Сара назвала Исаакиевский собор «просто большими камнями»

Общество

Американка по имени Сара, приехавшая в Петербург, раскритиковала исторический центр города, назвав Исаакиевский собор «просто большими камнями», а старые фасады — «хламом», который следует снести ради стеклянных небоскребов. Об этом рассказал ее знакомый, сопровождавший гостью, в публикации на дзен-канале «Говорим об образовании».

По его словам, еще в самолете Сара заявила, что старые здания портят вид и напоминают о бедности. В метро ее возмутила глубина станций: она поинтересовалась, зачем тратить такие деньги, чтобы «возить друг друга в старых вагонах». Спутник возразил, что подземка работает как часы, а те, кто хочет комфорта, выбирают «Ласточку». У Казанского собора и Спаса на Крови гостья продолжила ворчать: по ее мнению, миллионы лучше было бы направить на дороги, а не на реставрацию стен. Автор публикации ответил, что город сохраняет историю не из-за нехватки средств на новое, а потому что умеет ценить наследие, и это не мешает строить современную инфраструктуру. Поездка на «Ласточке», которую Сара сначала назвала «транспортом для бедных», изменила тон разговора: в машине она признала, что была не права, и отметила, что в России умеют сочетать красивое и удобное. Полностью свое мнение она, впрочем, не поменяла.

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