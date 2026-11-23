Спрос российских туристов на новогодний отдых в Европе вырос на фоне сокращения сроков оформления виз в ряде консульств. Об этом сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ). По данным организации, россияне продолжают бронировать поездки на Новый год и предрождественский декабрь, а интерес к ним усилился с приближением зимнего сезона.

Гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян рассказал, что чаще всего выбирают Францию, Италию и Испанию. Следом идут Великобритания, Греция, Венгрия и Швейцария. При этом Европа остается нишевым направлением, и ажиотажного спроса на новогодние поездки нет.

Хотя часть консульств стала рассматривать документы быстрее, туристы по-прежнему сталкиваются с нехваткой свободных мест для записи на подачу заявлений. Сложнее всего ситуация в визовых центрах Испании, отметил Мурадян.

По его словам, путешественники едут гулять по городам, посещать ярмарки и делать покупки, а заодно берут экскурсионные программы. В туроператоре «Спектрум» добавили, что туристы предпочитают классические экскурсионные и рождественские туры на 5–7 ночей.