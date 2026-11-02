«Глаза, которые подглядывают»: священник назвал вещи, которым не место в доме верующего

Священник Самохин назвал оккультную литературу недопустимой в доме верующего

Общество

Священнослужитель РПЦ Михаил Самохин пояснил, что Церковь не устанавливает жестких правил обустройства дома, но советует наполнять жилище любовью, молитвой и милосердием. При этом он перечислил вещи, которым не место в доме верующего. Об этом пишет ИА «Кулик».

По его словам, к ним относятся оккультная литература, изображения и атрибуты, связанные с иными религиозными культами, особенно языческими. Священник отметил, что в доме не должно быть «глаз, которые подглядывают за нами», а также веников, используемых в качестве оберегов. Он предостерег и от хранения книг, способных ввести в соблазн.

По словам Самохина, православное жилище должно быть освященным пространством: на стенах размещают кресты и иконы, в доме совершаются молитвы. Там нет места ничему, что потакает греху или относится к языческим традициям. Рекомендации прозвучали на фоне повышенного интереса к духовным практикам и обустройству домашнего быта в соответствии с религиозными традициями.

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