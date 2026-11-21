Ученые выяснили особенности вскармливания младенцев в древнегреческой колонии Химера на Сицилии, существовавшей более 2,5 тысяч лет назад. Исследование, опубликованное в European Journal of Archaeology (EJA), показало, что несмотря на многонациональный состав населения (греки, финикийцы и местные сицилийцы), жители придерживались единой стратегии ухода за детьми.

Анализ изотопов углерода и азота в костях 58 детей и 27 женщин позволил восстановить картину питания. Выяснилось, что твердую пищу младенцам начинали давать уже в три месяца — на два-три месяца раньше, чем рекомендовали античные врачи Гален и Соранус.

При этом грудное вскармливание продолжалось в среднем до 3,8 лет, что значительно превышает советы античных медиков (1,5–3 года). Биологический антрополог Лори Рейтсема из Университета Джорджии отметила, что столь длительное кормление грудью, вероятно, способствовало удивительно низкой детской смертности в колонии, где отсутствовала чистая питьевая вода. Однако она добавила, что изученные останки принадлежат детям, которые все же умерли, поэтому нельзя исключать, что в некоторых случаях такая стратегия могла быть неэффективной.

Подобные практики были зафиксированы и в другой греческой колонии — Аполлонии Понтийской на Черном море. Это свидетельствует о том, что греческие общины, даже находясь далеко друг от друга, сохраняли единый подход к воспитанию детей, в отличие от римских городов, где традиции варьировались. В будущем ученые планируют изучить останки взрослых жителей Химеры, чтобы сравнить их детство с опытом тех, кто не дожил до зрелости.