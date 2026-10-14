Имитированная икра захватывает рынок: производство выросло на 29%

Россияне все чаще покупают имитированную красную икру на фоне резкого подорожания натуральной. Об этом сообщает « Коммерсантъ » со ссылкой на участников рынка.

По словам главы Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Германа Зверева, заменители отличаются от настоящей икры составом и технологией. Для производства обычно используют поврежденные, лопнувшие, раздавленные или мелкие икринки. На финальном этапе продукт подкрашивают, чтобы он напоминал натуральную красную икру.

За январь–август 2026 года российские предприятия выпустили 2,6 тыс. тонн имитированной и структурированной икры. Это на 28,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Особенно заметный рост пришелся на август: выпуск увеличился на 46,9% и достиг 334,2 тонны.

Спрос тоже растет. По данным аналитиков «Чек Индекса», за девять месяцев 2026 года россияне покупали имитированную красную икру на 14% чаще. Средняя стоимость покупки выросла на 10% и составила ₽595 за упаковку.