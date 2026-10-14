Имитированная икра захватывает рынок: производство выросло на 29%

Коммерсантъ: россияне массово переходят на имитированную красную икру

Общество

Россияне все чаще покупают имитированную красную икру на фоне резкого подорожания натуральной. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

По словам главы Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Германа Зверева, заменители отличаются от настоящей икры составом и технологией. Для производства обычно используют поврежденные, лопнувшие, раздавленные или мелкие икринки. На финальном этапе продукт подкрашивают, чтобы он напоминал натуральную красную икру.

За январь–август 2026 года российские предприятия выпустили 2,6 тыс. тонн имитированной и структурированной икры. Это на 28,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Особенно заметный рост пришелся на август: выпуск увеличился на 46,9% и достиг 334,2 тонны.

Спрос тоже растет. По данным аналитиков «Чек Индекса», за девять месяцев 2026 года россияне покупали имитированную красную икру на 14% чаще. Средняя стоимость покупки выросла на 10% и составила ₽595 за упаковку.

Читайте также

Развеян главный миф о флешках и «безопасном извлечении»

Развеян главный миф о флешках и «безопасном извлечении»

Теоретический экзамен на водительские права будут записывать на видео

Теоретический экзамен на водительские права будут записывать на видео

Доначисление утильсбора: за какие авто с пробегом придется доплатить водителям

Доначисление утильсбора: за какие авто с пробегом придется доплатить водителям

«Не раньше 11 лет». Дежурство по школе предлагают вводить только с 5 класса

«Не раньше 11 лет». Дежурство по школе предлагают вводить только с 5 класса

Врип главы Сергиево-Посадского округа рассказал о возгорании на Краснозаводском химзаводе

Врип главы Сергиево-Посадского округа рассказал о возгорании на Краснозаводском химзаводе

Жизнь на сцене оборвалась в 8 лет: в Японии умерла Луна-тян

Осень ненадолго отступит: в Подмосковье температура поднимется до +16 градусов

Осень ненадолго отступит: в Подмосковье температура поднимется до +16 градусов

Эти мастера становятся редкостью: пять специальностей, исчезающих из автосервисов

Отель заставляют оплатить дважды? Как не остаться без денег при бронировании отпуска за границей

Отель заставляют оплатить дважды? Как не остаться без денег при бронировании отпуска за границей

Иммунолог назвал простой способ подготовиться к сезону простуд

Косолапый рейд: в Югре медведь с табличкой в зубах остановил «Камаз»

Косолапый рейд: в Югре медведь с табличкой в зубах остановил «Камаз»

С 80% до 17%: спикер Госдумы раскрыл шокирующие цифры по нефти и газу в бюджете

Добавьте mosregtoday.ru в избранное