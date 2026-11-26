Почти 3500 жителей поселка шахты «Березовская» близ Кемерова рискуют остаться без тепла в отопительный сезон. Котельная не устранила нарушения, в частности, в нее не завезли нужный уголь. Об этом в среду, 25 ноября, сообщил объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Объект, который должен отапливать поселок, не подготовился к зиме. В октябре 2026 года индекс готовности составлял лишь 0,08%, и с тех пор ситуация не изменилась. Котельной не хватает около 40% работников, угля привезли меньше необходимого, а часть запасов другой марки. Для жителей это означает риск остаться без отопления и горячей воды.

Чтобы не повторить ситуацию в Юрге, где закупили десятки тысяч тонн угля, непригодного для котлов, прокурор требует от компании «Северный Кузбасс» поставить топливо, от СКЭК обеспечить подачу горячей воды и отопления, а от администрации Березовского контролировать отопительный сезон.

Глава «Северного Кузбасса» Станислав Лупий находится под следствием по нескольким статьям. По данным правоохранительных органов, он задолжал зарплату 1408 сотрудникам, но выплатил руководству премии на ₽400 млн. Общая сумма долга составляет около ₽1 млрд.