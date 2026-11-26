Индекс готовности 0,08% и уголь не той марки: почему 3500 жителей поселка под Кемеровом рискуют остаться без отопления
Почти 3500 жителей поселка шахты под Кемеровом могут остаться без тепла
Почти 3500 жителей поселка шахты «Березовская» близ Кемерова рискуют остаться без тепла в отопительный сезон. Котельная не устранила нарушения, в частности, в нее не завезли нужный уголь. Об этом в среду, 25 ноября, сообщил объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.
Объект, который должен отапливать поселок, не подготовился к зиме. В октябре 2026 года индекс готовности составлял лишь 0,08%, и с тех пор ситуация не изменилась. Котельной не хватает около 40% работников, угля привезли меньше необходимого, а часть запасов другой марки. Для жителей это означает риск остаться без отопления и горячей воды.
Чтобы не повторить ситуацию в Юрге, где закупили десятки тысяч тонн угля, непригодного для котлов, прокурор требует от компании «Северный Кузбасс» поставить топливо, от СКЭК обеспечить подачу горячей воды и отопления, а от администрации Березовского контролировать отопительный сезон.
Глава «Северного Кузбасса» Станислав Лупий находится под следствием по нескольким статьям. По данным правоохранительных органов, он задолжал зарплату 1408 сотрудникам, но выплатил руководству премии на ₽400 млн. Общая сумма долга составляет около ₽1 млрд.