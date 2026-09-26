Инфаркт без этих привычек протекает легче: врач перечислил главные угрозы

Кардиолог Сыров назвал пять факторов риска осложнений при инфаркте

Общество

Кардиолог Андрей Сыров в эфире радиостанции «Говорит Москва» перечислил ключевые факторы, которые осложняют течение инфаркта и повышают риск летального исхода. По его словам, к ним относятся высокое давление, повышенный холестерин, курение, сахарный диабет и ожирение. При отсутствии этих показателей вероятность смерти снижается.

Сыров отметил, что существуют серьезные факторы риска, при наличии которых исход инфаркта будет хуже. Именно поэтому, подчеркнул он, необходимо проводить первичную профилактику. Врач назвал пять «очень плохих» факторов, с которыми нужно бороться: высокое давление, высокий холестерин, курение, сахарный диабет и ожирение. Эти состояния сопровождаются грубыми нарушениями обмена, что специалисты называют метаболическим синдромом. Как следствие, у пациентов без таких факторов инфаркт протекает легче, а смертность оказывается ниже.

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