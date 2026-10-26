Ипотека, семья или переезд: как реально покупают жилье, когда цены не оставляют шансов

Эксперт Агапов: жителям крупных городов придется копить на новостройку 26–35 лет

Общество

Жителям крупных российских городов, чтобы накопить на квартиру в новостройке, может потребоваться от 26 до 35 лет. Такой расчет для портала «Прайма» привел генеральный директор Umbrella Consulting Group Кирилл Агапов.

По его оценке, дешевых квартир на первичном рынке почти не осталось, а строительство подорожало. В Москве за три года бюджетных лотов стало кратно меньше: предложений около ₽300 тысяч за квадратный метр практически нет, а средняя цена «квадрата» в «старой» Москве к лету 2026 года превысила ₽800 тысяч. Себестоимость растет из-за логистики, материалов, топлива и инфраструктурных обременений, которые девелоперы закладывают в цену, отмечает Агапов.

Эксперт указывает, что первичка в среднем дороже вторички на 18–20%, поэтому покупатели обращают внимание на «молодую вторичку», Новую Москву, города-спутники и сделки с крупным первоначальным взносом. По формуле «2,5 зарплаты за 1 кв. м» на типовые 50 кв. м нужно около 125 средних зарплат. Если откладывать 30% дохода, срок составит около 35 лет, если 40% — около 26 лет. На практике, добавляет Агапов, люди берут ипотеку, используют софинансирование семьи, продают другое жилье или переезжают в более доступные локации.

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