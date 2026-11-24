В Кыргызстане 80 человек, недавно принявших ислам, получили в подарок путевки в умру. Акцию организовали туристическая компания JAZEERA Travel и Духовное управление мусульман Кыргызстана (ДУМК). Церемония прошла в бишкекской мечети «Имам Сарахсий», сообщает caravan-info.kg.

Среди тех, кто отправится в Мекку и Медину, 55 русских и 25 корейцев. Заместитель муфтия Кыргызстана Рафаил Татиков поприветствовал участников от имени руководителя ДУМК, пожелал им благополучного пути и дал наставления перед паломничеством.

Глава JAZEERA Travel Мадали Ойтемиров подчеркнул, что проект является не только инициативой компании, но и духовно-благотворительной акцией при поддержке ДУМК. Он выразил надежду, что такие проекты помогут сблизить представителей разных народов, укрепят толерантность, братство и взаимопонимание в обществе. Цель акции — помочь новообращенным углубить религиозные знания и укрепить веру.