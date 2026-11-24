В МВД России рассказали, как сделать смартфон безопаснее и защитить близких от мошенников. Рекомендации опубликовало управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства.

В управлении отметили, что в неожиданной ситуации обман распознать непросто, поэтому о дополнительной защите смартфонов родственников стоит позаботиться заранее.

Среди мер: ограничить звонки от незнакомцев в мессенджерах и принимать вызовы только от контактов, если приложение это позволяет. Также нужно запретить установку приложений из неизвестных источников, в том числе для браузеров и мессенджеров, когда эта возможность не нужна. Кроме того, следует включить защиту от спам-звонков и проверить, есть ли такая функция в приложении оператора связи.

Для финансовой безопасности предлагают обсудить с родственником самозапрет на кредиты и функцию «Доверенный контакт» через Госуслуги, а также установить лимиты на переводы и подключить банковский сервис «второй руки». Фотографии паспортов, банковских карт, СНИЛС и пароли не стоит хранить в открытой галерее и переписках, ненужные копии лучше удалить.

Правоохранители советуют согласовать три семейных правила: прерывать подозрительные звонки с требованием срочных действий и самостоятельно перезванивать по официальному номеру, использовать кодовое слово для проверки сообщений о якобы попавшем в беду родственнике и регулярно обсуждать мошеннические схемы. Сотрудники госорганов, банков и операторов связи не должны требовать коды из СМС, пароли или переводы на «безопасные счета».