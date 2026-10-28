Комары с сюрпризом: чем туристам в Таиланде и Индии грозит лихорадка Зика

Российские туристы в странах Юго-Восточной и Южной Азии могут столкнуться с лихорадкой Зика. Переносчиками инфекции являются комары, обитающие в Таиланде, Вьетнаме, Индии и Индонезии; в России такие насекомые не встречаются. Об этом в комментарии « АиФ » рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, примерно в 70% случаев заболевание протекает без симптомов, а при более тяжелом течении состояние напоминает грипп: появляются высокая температура, слабость, ломота в мышцах и глазных яблоках. Подобные проявления обычно сохраняются около недели.

Лихорадка Зика способна вызывать осложнения, одним из которых считается синдром Гийена—Барре, связанный с поражением центральной нервной системы вплоть до параличей. Летальные исходы, уточнила Чернышова, встречаются крайне редко и возможны только при тяжелом течении в сочетании с другим заболеванием. В целом, по ее словам, инфекция чаще всего переносится легко, а исход обычно благоприятный. Лечение остается симптоматическим, вакцины против лихорадки Зика нет. Таким образом, основной риск для туристов связан с укусами комаров в эндемичных странах, а не с массовой тяжестью заболевания.