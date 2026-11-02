В Ухте зафиксировали случаи кори, поэтому жильцов двух домов ждут поквартирные обходы. Сотрудники медучреждений и Роспотребнадзора начнут посещать адреса с 17:00 2 ноября — в списке проспект Ленина, 8 и Набережная Нефтяников, 12. Жильцам предлагают сделать прививку, а тем, кто откажется от вакцинации, дадут возможность бесплатно проверить кровь на антитела, чтобы узнать свой иммунный статус. Об этом пишет « КП — Сыктывкар ».

Корь считается крайне заразной болезнью: при контакте с больным заражаются 9 из 10 непривитых, а вирус легко распространяется по вентиляции в пределах здания. Болезнь опасна тяжелым течением и осложнениями — от отита и пневмонии до энцефалита. Для беременных корь грозит прерыванием беременности и аномалиями развития плода. Защититься от инфекции можно только с помощью прививки.

Статистика показывает, что корь периодически завозится в республику. В 2023 году выявили 13 случаев, и все заболевшие не были привиты. В 2024-м зарегистрировали 49 случаев, включая 25 среди детей; инфекцию привезли из Москвы, Дагестана, Краснодарского края и Кыргызстана. Крупный очаг возник в Воркуте среди детей из семей религиозного сообщества, где отказываются от вакцинации. При этом в 2025 году в Коми не зафиксировали ни одного случая кори: прививки сделали 96,6% детей.