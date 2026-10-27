Кружка, кулаки и стул: жительница Певека за день напала на трех человек

В Певеке на Чукотке пьяная местная жительница за один день напала на трёх человек, используя кружку, кулаки и стул. Об этом сообщает региональное УМВД РФ. По данным ведомства, сначала женщина выпивала с 20-летней знакомой и бросила в неё кружку, поранив висок.

Затем она отправилась в гости к другим знакомым, где с кулаками набросилась на 51-летнего мужчину — тот упал и потерял сознание. Там же деревянным стулом она избила 39-летнюю женщину. У мужчины диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и множественные ушибы, у его приятельницы — черепно-мозговая травма и гематомы. Сообщение в полицию поступило от местного дежурного врача. Подозреваемую задержали, свою вину она признала. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится проверка. Таким образом, по данным полиции, все три эпизода произошли в течение одного дня, а действия женщины квалифицируются в рамках начатой проверки.