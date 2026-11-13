Квадрокоптер, следы у домов и ликвидация: как в Забайкалье искали медведя

Минприроды: в Забайкалье ликвидировали медведя, которого искали с беспилотника

Общество

В Забайкалье ликвидировали медведя, которого искали с помощью беспилотника. Об этом сообщили в Минприроды региона. По данным ведомства, следы животного были обнаружены около жилых домов, а самого зверя искали с воздуха: квадрокоптеры позволили осмотреть окрестности населенного пункта, включая труднодоступные участки и лесные массивы. Поиски с воздуха дополнялись работой наземных групп.

В сообщении ведомства уточняется, что медведя ликвидировали в районе Смоленки. Таким образом, речь идет о случае, когда хищник подошел близко к жилью, а для его поиска пришлось задействовать дроны — это позволило быстрее обследовать территорию, куда пешим группам добраться сложно. Других подробностей — например, о том, как долго продолжались поиски и была ли угроза людям, — в публикации не приводится.

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