Лис напал на петуха Мазая на ВДНХ: почему хищник вышел к людям днем?

«Городская ферма» на ВДНХ: животные защищены от лис закрытыми помещениями

Общество

Животные на «Городской ферме» на ВДНХ надежно защищены от нападения лис: на ночь они остаются в закрытых помещениях. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в отделе маркетинга фермы.

Представитель фермы пояснил, что у них уже был опыт, когда ночью животные из леса прокрадывались на территорию, поэтому сейчас все обитатели ночуют в закрытых помещениях. Инцидент с нападением лиса на петуха по кличке Мазай произошел днем, когда зоологи выпустили птиц на прогулку. Сотрудники не ожидали, что при дневном свете лисы появятся на ВДНХ, поскольку обычно они боятся шума и близко к людям не подходят. По словам собеседника агентства, петуха отбили у хищника зоологи и рабочие, а лис убежал в Леоновскую рощу, расположенную недалеко от ВДНХ.

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