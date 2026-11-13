Лох узколистный под запретом: почему дачникам грозит штраф до ₽700 тысяч

Лох узколистный, который обладает репутацией лекарственного средства и может разрастаться, вытесняя местную растительность, с 1 марта 2026 года числится в ряду инвазивных растений. Как выяснил aif.ru , он вошел в перечень опасных инвазивных видов, утвержденный приказом Минприроды России в феврале 2026 года.

За несоблюдение требований по борьбе с такими растениями штраф для граждан может достигать ₽50 тысяч, а для юридических лиц — ₽700 тысяч. Конкретный перечень растений утверждается не на федеральном уровне, а каждым регионом самостоятельно. Лох узколистный (Elaeagnus angustifolia) включен в такие списки далеко не везде: в 2026 году он официально признан опасным инвазивным видом и подлежит уничтожению в Алтайском крае, Республике Татарстан, Ростовской области и в целом для Южного федерального округа, а также в Пензенской области и Республике Крым.

Председатель общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов в комментарии aif.ru отметил, что на практике садоводов за такие нарушения штрафуют нечасто.

По его словам, инвазивных растений, которые теоретически можно обложить штрафами, несколько сотен. За последние 40 лет еще никого из дачников за инвазивные растения не оштрафовали. Тем не менее, тот же канадский золотарник, входящий в список инвазивных видов, довольно неприятное растение. Он широко распространился по всей Московской области и во многих других регионах страны, вытесняя другие растения. Раньше на таких полях росло множество разных трав, но теперь преобладает золотарник. Это растение изменяет биоценоз, нарушая естественный баланс экосистемы, подчеркнул Туманов.

Федеральный закон № 294-ФЗ от 31.07.2025 официально обязал владельцев всех земельных участков, включая дачников, выявлять и уничтожать опасные инвазивные виды.