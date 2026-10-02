Ложь ломает привычки: эксперт Павлов назвал главный признак обмана

Эксперт Павлов: универсальный признак лжи — движение «рука-лицо»

Общество

Распознать ложь собеседника можно по резкому изменению его привычных поведенческих паттернов. Об этом «Абзацу» рассказал физиономист, эксперт по анализу поведения и бывший сотрудник спецслужб Артем Павлов.

По его словам, ложь почти всегда вызывает сильный стресс, который ломает естественную манеру общения. Главным признаком обмана эксперт назвал нетипичное поведение. Например, человек, склонный к фантазиям, в правдивом состоянии жестикулирует на уровне глаз, но при лжи становится менее активным, а жесты смещаются сверху вниз. Если собеседник обычно смотрит в глаза, то в ситуации обмана он чаще будет уводить взгляд.

Павлов отметил, что при общении с незнакомцем универсальных шаблонов лжи не существует, однако тело все равно выдает волнение через вегетативные реакции. Попытки спрятать лицо или завуалировать слова проявляются физиологически — непроизвольным изменением микроциркуляции крови. Эксперт назвал универсальным движение «рука-лицо», когда подсознание требует спрятать или завуалировать ложь. Это попытки закрыть себе рот во время монолога, перекрыть глаза или потереть их. При волнении у человека приливает кровь к носу, поэтому он начинает чесаться.

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